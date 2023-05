Sven Hergovich fordert höheren Mindestlohn in NÖ

Burgenland als Vorbild?

„Die Einkommen müssen so hoch sein, dass man davon leben kann. Dass die Mindestlöhne beim Land Niederösterreich so niedrig sind, ist ein Auftrag an Schwarz-Blau hier rasch zu handeln. Ich erwarte mir, dass auch das Land so gut zahlt, wie es in Kärnten und dem Burgenland üblich ist. Das haben sich die fleißigen Landesbediensteten verdient“, erklärt Hergovich der „Krone“. Wie schnell das umzusetzen wäre, zeigt sich laut der SPÖ am Beispiel anderer Bundesländer. In den beiden SPÖ-regierten Ländern Burgenland und Kärnten wurde bzw. wird der Mindestlohn heuer erhöht. Niederösterreich bildet hierbei indes das Schlusslicht (siehe Grafik unten).