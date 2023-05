Grenzenloses Bregenz

Den Bodensee mit dem Schiff erkunden

Ein ebenso grenzenloses Vergnügen bietet der Hafen der Landeshauptstadt. Egal, ob man die Seeanlagen mit dem Fahrrad erkundet, einen Sommerdrink am Fischersteg genießt oder den Sonnenuntergang an den Sunsetstufen am Molo bewundert – der Bodensee zeigt sich immer von seiner schönsten Seite. Wer den Blick auf die Seebühne und die umliegenden Orte des Dreiländerecks an Bord eines Schiffes bevorzugt, dem sei die Weißen Flotte der Vorarlberg Lines ans Herz gelegt. Nostalgie pur wird auf der Hohentwiel gelebt. Der einzigartige Schaufelraddampfer am Bodensee zieht seit mehr als hundert Jahren die Blicke auf sich. Das Schiff „Österreich“ wurde 1928 in Dienst gestellt und leitete die Ära der Motorschiffe am Bodensee ein. Bis heute transportiert das erste große Motorschiff am Bodensee das Flair und den Luxus der damaligen Epoche.