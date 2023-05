Die Teuerungen füllen auch Wiens Stadtkasse

Überraschung beim Rechnungsabschluss der Stadt für 2022. Nach turbulenten Monaten hat Wien im vergangenen Jahr mehr als prognostiziert eingenommen. Statt einer Neuverschuldung um 1,4 Milliarden Euro waren die Stadtkassen mit Ende des Jahres noch mit 305 Millionen Euro gefüllt. „245 Millionen Euro werden daher in die Schuldentilgung fließen“, so Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) bei der Präsentation des Rechnungsabschlusses. Der Schuldenstand beläuft sich damit auf 8,8 Milliarden Euro. Umgerechnet steht jeder Wiener mit 5000 Euro in der Kreide.