Kein Schnee: Tiroler Skigebiet zog die Notbremse

Im Langlauf-Mekka Seefeld stöhnt man ebenfalls unter dem Schneemangel. In Seefeld haben derzeit drei von neun Loipen offen – die wurden alle mit Kunstschnee präpariert. Ähnlich düster sieht es im benachbarten Leutasch aus – das eigentlich als „Schneeloch“ gilt. Hier kann man aktuell nur drei von 20 Loipen nutzen. Auf diesen Strecken liegt Schnee, den man bereits im Vorwinter künstlich hergestellt und dann abgedeckt und dadurch konserviert hat.