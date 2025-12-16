„Am Ende wuchtet uns Beethoven wunderbar um“

Wie groß ist der Druck, der auf Ihnen lastet?

Ehrlich gesagt, mache ich mir selbst gar nicht so viele Gedanken. Ich weiß, dass ich das Beste gebe. Mein Ziel ist immer, dass sich die Leute am Ende in die Produktion verlieben.

Verraten Sie uns vielleicht, wie Sie das Finale anlegen?

Lassen Sie mich so viel verraten: Am Schluss werden Szene und Bühne unwichtig. Da muss die Regie dann auch nicht mehr viel tun. Da sollte die Musik einfach wirken und sich ihr nichts mehr in den Weg stellen. Die Geschichte ist fertig erzählt, und danach wuchtet uns Beethoven wunderbar um.