Selbstbestimmt leben: „Das wäre mein erster Lohn“

Am liebsten in einer Bücherei oder im Büro

So würde sich auch Martin Pfeiler einen Berufseinstieg vorstellen. „Dass man ein Praktikum mit Unterstützung vielleicht einen Monat versucht und dann schaut, ob es passt.“ Am liebsten würde er in einer Bücherei oder in einem Büro arbeiten. Den ersten „richtigen“ Lohn zu erhalten, das hätte nicht nur finanzielle Bedeutung, sagt Pfeiler. „Es würde sich einfach gut anfühlen. Du hast eine gute Arbeit gemacht. Du kannst mehr ausgeben oder auch sparen.“ Das Taschengeld sei manchmal knapp, sagt der Grazer. „Man muss es gut einteilen und schauen, was man isst.“ Beim Wocheneinkauf hilft eine Assistenz ihm deswegen beim Budgetieren.