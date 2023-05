„Teuerung ist oft nicht mehr zu bewältigen“

60 Prozent befinden sich laut Studie in dauerhafter Notsituation

Auch die Klientenbefragung „Unterm Radar‘“ von SORA und der Caritas der Erzdiözese Wien wies auf eine besondere Betroffenheit von alleinerziehenden Müttern. 60 Prozent gaben an, sich in einer dauerhaften Notsituation zu befinden. 86 Prozent der befragten Frauen müssen Abstriche bei der Förderung ihrer Kinder machen - für genauso viele hat sich die Situation aufgrund der Teuerung verschlechtert.