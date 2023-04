In Österreich sind immer mehr Menschen arm

Sozialleistungen federn Schlimmeres ab

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) erklärte dazu, dass die soziales Lage in Österreich in einem Jahr mit enorm hoher Inflation „weitgehend stabil“ geblieben sei. „Das zeigt, dass wir mit unseren Hilfsmaßnahmen den richtigen Weg gegangen sind“, betont Rauch in einer Aussendung. Für ihn ist aber klar: „Armutsbekämpfung bleibt ein zentraler Auftrag an die Politik. Jeder Mensch in Armut ist einer zu viel.“