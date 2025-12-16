Rob Reiner: Trump sorgt mit Post für Entrüstung!

Trump nannte den linksliberalen Kult-Regisseur einen „einst sehr talentierten Filmregisseur und Comedy-Star“. Dieser sei angeblich an der Wut gestorben, die er bei anderen ausgelöst habe – „durch sein massives, unbeugsames und unheilbares Leiden an einer geistig lähmenden Krankheit, bekannt als TDS – oder Trump Derangement Syndrome“. Zur Erklärung: „TDS“ wird von der politischen Rechten als ein „Hassleiden“ deklariert, das aus der irrationalen Verachtung gegenüber dem Präsidenten entstehe. „Er war dafür bekannt, Menschen mit seiner rasenden Besessenheit für Präsident Donald J. Trump in den WAHNSINN getrieben zu haben, wobei seine offensichtliche Paranoia neue Höhen erreichte, während die Trump-Regierung alle Ziele und Erwartungen an Größe übertraf“, hieß es in dem Beitrag des Präsidenten weiter.