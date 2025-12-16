Deichkind-Mitbegründer Malte Pittner stirbt mit 47

In dem Post schreiben die Musiker: „Wir haben eine sehr traurige Nachricht erhalten. Unser ehemaliger Bandkollege Malte Pittner ist vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben. Das hat uns ziemlich geschockt.“ Er sei ein „genialer Musiker, Entertainer und ein unglaublich talentierter Songwriter und Texter – nicht nur für Deichkind“ gewesen.