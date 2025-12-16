Deichkind-Mitbegründer Malte Pittner stirbt mit 47

Große Trauer in der deutschen Musikszene: Malte Pittner, Mitbegründer und prägende Kraft hinter der Kultband Deichkind, ist im Alter von nur 47 Jahren gestorben. Das gab die Band am Montag mit einem emotionalen Statement auf Instagram bekannt.
In dem Post schreiben die Musiker: „Wir haben eine sehr traurige Nachricht erhalten. Unser ehemaliger Bandkollege Malte Pittner ist vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben. Das hat uns ziemlich geschockt.“ Er sei ein „genialer Musiker, Entertainer und ein unglaublich talentierter Songwriter und Texter – nicht nur für Deichkind“ gewesen.
Todesursache noch unklar
Bislang gibt es keine genaueren Angaben zur Todesursache. Nur, dass er nach langer Krankheit verstorben sei. Die traurige Nachricht hat schnell Wellen geschlagen – Fans, Kollegen, Freunde sind tief getroffen.
Ein Gründer, der Deichkind prägte
Pittner war 1997 eines der Gründungsmitglieder der Hamburger Formation und hat den Sound und den anarchischen Stil der Band von Beginn an entscheidend mitgeprägt.
In seiner Zeit bei Deichkind entstanden die ersten beiden Alben „Bitte ziehen Sie durch“ und „Noch 5 Minuten Mutti“, die heute längst Kultstatus besitzen. Selbst am dritten Album von 2006 wirkte er noch mit – unter anderem an der legendären Party-Hymne „Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)“.
Nach Deichkind: Country-Pop und ESC-Erfolg
Nach seinem Ausstieg bei Deichkind im Jahr 2005 blieb Pittner der Musik treu: Mit der Country-Pop-Band Texas Lightning vertrat er 2006 sogar Deutschland beim Eurovision Song Contest – mit dem Hit „No, No, Never“.
Später arbeitete er erfolgreich in der Werbebranche, zog sich aber in den letzten Jahren immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück.
Ein letzter Abschied
Deichkind widmet ihrem alten Weggefährten rührende Worte:
„Wir wünschen dir, lieber Malte, alles Gute auf deiner letzten Reise. Ruhe in Frieden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.