Langlauf-Weltcup? „Die Ramsau muss ein Thema sein“

Selbstbestimmt leben: „Das wäre mein erster Lohn“
Job statt Werkstatt
Die Bewerbung für eine Austragung der Nordischen WM 2031 wurde im Frühjahr zwar abgeschmettert, in der Ramsau bleibt man aber zukunftsorientiert. OK-Chef Alois Stadlober sprach vorm Heim-Weltcup der Nordischen Kombination über die aktuellen Schanzenpläne und Visionen eines Langlauf-Weltcups im steirischen WM-Ort von 1999.
Sportlich könnte es in der Nordischen Kombination vor dem Heimweltcup am Wochenende in der Ramsau fast nicht besser laufen. Die Österreicher dominieren das Feld. Bei den Herren siegte Johannes Lamparter gleich dreimal, dazu feierte Thomas Rettenegger seinen ersten Weltcuperfolg. Bei den Damen sorgte zusätzlich Katharina Gruber in Trondheim für die Riesensensation.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.