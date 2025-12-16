Musks Vermögen steigt auf über 600 Mrd. Dollar

Aus dem Preis, zu dem die Mitarbeiter ihre Aktien verkaufen konnten, ergibt sich hochgerechnet ein Wert von 800 Milliarden Dollar für ganz SpaceX. „Forbes“ hatte das Unternehmen bisher aber nur mit 400 Milliarden Dollar in der Schätzung. Durch diese Anpassung stieg auch die Schätzung zum Wert der Musk-Beteiligung von rund 40 Prozent an SpaceX schlagartig an. Deshalb sah „Forbes“ Musks Vermögen am Montag bei 677 Milliarden Dollar.