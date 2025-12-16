Vorteilswelt
Mehrere Kinder an Bord

Kleinflugzeug abgestürzt: Mindestens sieben Tote

Ausland
16.12.2025 07:49
Das Flugzeug stürzte in einem Industriegebiet nahe der Stadt Toluca ab.
Das Flugzeug stürzte in einem Industriegebiet nahe der Stadt Toluca ab.(Bild: AFP/MARIO VAZQUEZ)

Zu einem tragischen Unglück ist es in Mexiko gekommen: Ein Kleinflugzeug ist abgestürzt, dabei kamen mindestens sieben Menschen ums Leben. Drei weitere Personen werden aktuell noch vermisst. Unter den Passagieren waren auch mehrere Kinder.

Der Absturzort liegt in einem Industriegebiet nahe der Stadt Toluca im zentral gelegenen Bundesstaat México, unweit des dortigen Flughafens. Am Boden wurde nach ersten Erkenntnissen wohl niemand verletzt, allerdings brach ein Feuer aus.

An Bord des kleinen Flugzeugs waren zwei Besatzungsmitglieder und acht Passagiere – darunter laut Medienberichten drei Kinder. Das Geschäftsflugzeug, eine Cessna Citation, war in Acapulco an der Pazifikküste gestartet und sollte in Toluca landen, wie das Verkehrsministerium mitteilte. 

In seiner letzten Kommunikation mit dem Kontrollturm rief der Pilot den Berichten zufolge „Wir stürzen ab!“. Eine Überwachungskamera hielt die Sekunden vor dem Absturz aus der Ferne fest. Laut Augenzeugen versuchte der Pilot noch vergeblich, auf einem Fußballplatz zu landen. Stattdessen krachte die Maschine mit hoher Geschwindigkeit zu Boden und in eine Lkw-Werkstatt. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

