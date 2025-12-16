Kleinflugzeug abgestürzt: Mindestens sieben Tote

In seiner letzten Kommunikation mit dem Kontrollturm rief der Pilot den Berichten zufolge „Wir stürzen ab!“. Eine Überwachungskamera hielt die Sekunden vor dem Absturz aus der Ferne fest. Laut Augenzeugen versuchte der Pilot noch vergeblich, auf einem Fußballplatz zu landen. Stattdessen krachte die Maschine mit hoher Geschwindigkeit zu Boden und in eine Lkw-Werkstatt. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.