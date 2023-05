Unbekannter stahl 82-Jährigen Bankomatkarte

Die Pensionistin war am Freitagnachmittag in einer Bank in Hallwang zum Geldabheben. Der unbekannte Täter beobachtete sie dabei und merkte sich den Code der Bankomatkarte. Nachdem der Dieb der Pensionistin die Karte gestohlen hatte, behob er mehrmals Geldbeträge in verschiedener Höhe. Doch nicht nur im Flachgau, der Mann war nachweislich mit der gestohlenen Karte auch in Italien unterwegs.