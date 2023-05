Schwacher Schacher | Geliebter Sultan

Was bringt diese Regierung noch zustande? Was sie alles NICHT kann, das hat sie in den letzten Monaten vielfach bewiesen. Allein in der vergangenen Woche gelang es Türkis-Grün gleich mehrfach, den Eindruck zu verfestigen, dass zwischen den Koalitionspartnern (fast) nichts mehr geht. Und so kommt es auch, dass zwei wichtige Positionen im Staat, die Leitungsfunktionen im Bundesverwaltungsgericht und der Bundeswettbewerbsbehörde, nicht besetzt werden können, weil sich die Partei des Kanzlers mit jener des Vizekanzlers nicht einigen kann. Zwar gab es einen Sideletter zum Regierungsprogramm, aber an den traut man sich nach dessen Veröffentlichung nicht mehr so recht zu halten. So wird auf offener Bühne und hinter den Kulissen gleichermaßen gefeilscht - aber keine Einigung erzielt. Ja, sie möchten schon auch schachern, die Grünen. Aber in der Koalition ist man mittlerweile schon zum Postenschachern zu schwach…