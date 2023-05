Salzburgs ÖVP will ihre Macht retten

In der Volkspartei könnte Daniela Gutschi dieses Ressort übernehmen, der Naturschutz von Gutschi dafür zu FPÖ-Chefin Marlene Svazek wandern. Svazek hatte sich im Vorfeld der Wahl bereits dieses Ressort gewünscht. Aber auch die Freiheitlichen werden in großen Bereichen Verantwortung übernehmen müssen und da beginnt das Dilemma der Volkspartei: Das Pflegethema wird zu einem der herausforderndsten Punkten für die neue Regierung. Traut man den Freiheitlichen zu, dieses Thema zu meistern, oder nimmt die Volkspartei es doch selbst in die Hand, auch wenn man es eigentlich nicht will?