Tiroler sind Profis bei „fliegenden Augen“

Mehr als 250 Gramm, dann muss „Führerschein“ her

Für Privatpersonen unterliegt das Betreiben von Drohnen seit dem 31. Dezember 2020 einer EU-weiten Regelung. In Österreich muss für Fluggeräte ab 250 Gramm ein Online-Kurs absolviert werden. Es handelt sich um einen Multiple Choice Test mit 40 Fragen, der bei der Austro Control abzulegen ist, aber auch in den Bundesländern angeboten wird. Preis: 43,20 Euro.