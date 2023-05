„Krone“-Aktion: Mama, du bist mein Superstar

Fast täglich trudelten in den vergangenen Wochen Arbeiten der Mini-Picassos in unserer Redaktion ein. Heuer mit dem besonderen Motto: Zeichnet euren persönlichen Superstar. Ansporn für die jungen Künstler: Eintrittskarten für „Jesus Christ Superstar“ beim OperettenMusicalSommer in Kufstein am Samstag, 29. Juli 2023.