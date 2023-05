Scooter-Lenker brach sich bei Crash mit Radler Arm

Zu dem Unfall kam es am 22. April gegen Mittag auf dem Radweg neben der Essacherstraße in Hall. Der Deutsche (32) fuhr mit seinem E-Scooter Richtung Osten und wurde von einem Radfahrer überholt. Dabei touchierten sich die beiden laut Polizei und der Deutsche kam zu Sturz. Der Radfahrer hielt an, fragte, ob er verletzt sei bzw. die Rettung benötige. Der 32-Jährige winkte ab, ihm sei nichts passiert. Daraufhin fuhr der Radler weiter.