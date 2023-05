Saft- und kraftlos | Zum Schämen

Wo fühlen Sie sich zu Hause? Nein, nicht in welchem Bundesland. Sondern: Fühlen Sie sich finanziell und gesellschaftlich oben, in der Mitte oder unten angesiedelt? Glauben Sie, dass es mit Ihnen in nächster Zeit aufwärts geht? Oder haben Sie so wie viele andere Sorge, es ginge im Lift abwärts? Mehr als 1,5 Millionen Landsleute gelten als armutsgefährdet. Und wer kümmert sich um sie? Die türkis-grüne Regierung tut sich mit ihnen sichtlich und spürbar schwer. Sie schaffte keine Mietpreisbremse, verteilte stattdessen, wohl um die Vermieter zu schonen, lieber wieder Einmal-Almosen. Die davongaloppierenden Lebensmittelpreise vermag sie genauso wenig einzufangen. Der sogenannte „Lebensmittelpreisgipfel“ am Montag wurde zum Desaster. Die heftige Kritik daran brachte die „Krone“ am Dienstag mit der Schlagzeile „Regierung versagt bei Preissenkungen“ auf den Punkt. Das wollten Kanzler Nehammer und Vize Kogler dann doch nicht auf sich sitzen lassen, stellten ein Maßnahmenpaket vor - und ernteten die Schlagzeile „Dieses Preispaket reicht noch nicht“. Man hatte auf „die da unten“ weitgehend vergessen… Also besserte man gleich noch einmal „ein bisserl“ nach. Und doch hagelte es nicht nur im Nationalrat anhaltend heftige Kritik. Macht die Regierung also alles falsch? Nein, das nicht, aber es bleibt das oft gezeichnete Bild: Diese Koalition ist für mutige, wirksame Entscheidungen längst zu saft- und kraftlos.