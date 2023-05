Hallo Herr Derfler, das hier ist Ihr Bezirk!

Das „Krone“-Interview mit Bezirkschef Hannes Derfler hat hohe Wellen geschlagen. Integrationsprobleme kann er in seinem Bezirk kaum erkennen, beim Macheten-Mord müsse man die „Kirche im Dorf“ lassen. Brennpunktschulen gibt es nicht. Läuft also alles rund in der Brigittenau? Wir zeigen Herrn Derfler gerne seinen Bezirk: