Macheten-Mord: „Lassen wir die Kirche im Dorf“

Eine Brennpunktschule ist eine Schule zumeist auch mit einem hohen Migrationsanteil, aus denen sich Direktoren an uns wenden, weil die Situation mittlerweile untragbar geworden ist. Da sind wir wieder bei beim Thema Sittenwächter, hohe Gewaltbereitschaft, immer wieder kommt es zu Polizeieinsätzen usw.

Nach der Beschreibung, die Sie jetzt genannt haben, glaube ich nicht, dass ich so eine Schule habe. Ich habe tatsächlich viele Schulen im Bezirk mit einem sehr hohen Ausländeranteil, die habe ich. Es gibt auch in Schulen Konflikte, so wie in jeder Schule auch. Aber die von Ihnen jetzt angesprochenen Beispiele, da würde mir jetzt keine Schule einfallen. Und ob sich jetzt Schulleiter an Sie gewandt haben, weiß ich nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis.