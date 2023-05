Klingende Berge und bieriger Genuss

Klang-Rast-Stätte: Ein Ort, um innezuhalten

Sanft bergab führt die Route von Gasünd durch den Hellwald bis zur sogenannten Klang-Rast-Stätte. Der wohl höchst gelegene Spiel- und Freiraum (840 Meter) in Bludenz liegt am Kreuzungspunkt zweier Wanderwege und ist der ideale Ort, um innezuhalten. Der außergewöhnliche Holzbau an diesem Platz orientiert sich in seiner Form an der heimischen Bergwelt und vereint eine aktive Zone, einen Ruhebereich sowie den namensgebenden Klangraum. In diesem Ambiente wurde ein Käsebuffet kredenzt und das „BIO Hofbier“ verkostet. Wie von Braumeister Felix Schiffner zu erfahren war, wird dieses vergleichsweise junge Bier, das erst 2019 auf den Markt gekommen ist, zur Gänze in Vorarlberg hergestellt. Ein Großteil des bio-zertifizierten Gerstensaftes geht jedoch in die Bundeshauptstadt - und zwar ins Restaurant „Luftburg Kolarik“ im Wiener Prater. Der Gastrobetrieb konzentriert sich seit einigen Jahren hauptsächlich auf Bio-Produkte und hat seine Speise- und Getränkekarte dahingehend ausgerichtet.