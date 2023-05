Donnerstagabend, Festsaal Landhaus Innsbruck. Zehn junge Menschen - herausgeputzt in feinster Manier - fiebern einer Entscheidung entgegen. Es geht um den Titel „Lehrling des Jahres 2022“. Fünf Burschen, fünf Mädchen. Sie werden per Kurzfilm präsentiert, stehen Rede und Antwort. Bei allen hat man das Gefühl, dass sie glücklich sind in ihrem Job. Dass sie reif sind bzw. heranreifen an die Berufswelt, in der sie noch viel vorhaben. Denn: Sie wissen, was sie tun.