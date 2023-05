Junge Rumerin zum Lehrling des Jahres 2022 gekürt

Gremer lernt Bürokauffrau und ist im zweiten Lehrjahr. Sie liebe diesen Job, meinte sie. Dieser wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Sie ist bereits die vierte Generation ihrer Familie (nach Mutter, Oma und Uroma), die bei der IKB „gelandet“ ist. „Ich bin sprachlos, habe die letzten zehn Minuten der Kür fast nicht mehr mitbekommen, so nervös war ich“, so die frischgebackene Siegerin, die Mitglied der Landjugend, beim Trachtenverein „D’Nordkettler Rum“, der Turnerschaft (Sektion Tennis) und beim ESV Innsbruck ist. Zudem engagiert sie sich in vielen sozialen Bereichen.