Tirol: Burschen beraubten schlafenden Obdachlosen

Zu der Tat kam es am 3. Mai gegen 23.30 Uhr. Der Obdachlose hatte sich im Wörgler Bahnhof auf eine Bank gelegt, um im Warmen zu schlafen. Das dürften die beiden jungen Österreicher ungeniert ausgenutzt haben: Sie sollen sich an den Schlafenden herangeschlichen und sich an dessen Geldbörse zu schaffen gemacht haben. „Sie nahmen die Geldtasche zuerst mit, dann nahmen sie daraus einen zweistelligen Bargeldbetrag und eine Bankomatkarte. Anschließend legten sie das Portemonnaie wieder zurück“, schilderte eine Beamtin der Polizeiinspektion Wörgl auf „Krone“-Nachfrage.