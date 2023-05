Wenn Mama einen Neuen hat - oder gerne einen hätte

Also Single ist er neuerdings, der Harry. Finanziell geht’s ihm gut, auch sonst darf er nicht klagen. Er hat alle Freiheiten, kann tun und lassen, was er will. Ja, sagt Harry, Wahnsinn, das wollte er immer. Eigentlich könnte er glücklich sein, mit seinem neuen Single-Leben und seinem guten Job. Harry ist aber nicht glücklich. Wenn er mit einer Geliebten bei einem Gläschen sitzt und sentimental wird, jammert er: „Wirklich gut hat es meine Ex. Sie ist nie alleine. Sie hat die Kinder.“ Das ist schon richtig. Aber Ricarda, die genau wie Harry dem erotischen Leben noch nicht Adieu sagen will, hat wegen der Kinder Probleme.