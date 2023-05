Leitung beschädigt: Rätsel um dubiosen Schaum

Experten gaben Entwarnung

Die Feuerwehr wurde verständigt. Auch die Rettung, Polizei und Experten vom Baubezirksamt und der Bezirkshauptmannschaft rückten an. „Die nachfolgenden Erhebungen ergaben, dass es sich bei der in lediglich geringer Menge ausgetretenen Flüssigkeit um eine mäßig gefährliche handelte, weshalb zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Menschen, Tiere oder die Umwelt bestand“, so die Ermittler. Weitere Untersuchungen laufen.