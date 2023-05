„Wir müssen mutig sein“

So brachte sich die WSG Tirol in diese prekäre, angespannte wie unnötige Situation. Trotz fehlendem Selbstvertrauen fordert Müller mehr Überzeugung. „Wir dürfen keinen Angsthasen-Fußball spielen, müssen mutig sein, unser Spiel, das wir draufhaben, wieder finden und durchziehen.“ Denn eines haben die Wattener nicht wirklich in ihrem taktisch-sportlichen Repertoire: Die Null halten! In 31 Saisonspielen (inklusive drei ÖFB-Cup-Partien) gelang dies der Silberberger-Truppe nur seltene sechsmal. Darunter bei Regionalligist Traiskirchen in der zweiten Pokal-Runde.