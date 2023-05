Journalist gestorben - war es Kriegsverbrechen?

Journalist seit Tag eins in der Ukraine

Seit dem ersten Tag der russischen Invasion hatte Soldin aus der Ukraine - oft unmittelbar von der Front - berichtet. Freiwillig hatte er sich dem ersten AFP-Reporterteam angeschlossen, das einen Tag nach Kriegsbeginn in das Land geschickt wurde. Seit September lebte er dauerhaft in der Ukraine, koordinierte die Arbeit der Videojournalisten und reiste selbst regelmäßig an die Front im Osten und Süden der Ukraine.