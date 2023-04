An der Front: So jagt Österreich Kriegsverbrecher

In einem anderen Fall mordet offenbar ein Tschetschene aus Kärnten - die Klagenfurter Staatsanwaltschaft hat eine Aufenthaltsermittlung eingeleitet - aktiv für die Moskauer Truppen. Er wurde in Österreich wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine angezeigt. Bei der Rückkehr könnte er für den Rest seines Lebens hinter Gittern landen. So wie in der Folge viele weitere bis hin eben zum russischen Präsidenten.