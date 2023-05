Dünnes Preispaket | Auslaufkoalition

Dünnes Preispaket. Wie geht es Ihnen, wenn Sie ein Paket bekommen? Man reißt es mühsam auf, dann ist endlich die große Schachtel offen. Was blitzt auf? Zunächst einmal nur Füllmaterial. Styroporchips. Man gräbt weiter. Plastikpölsterchen, damit dem wertvollen Gut im Innersten nichts passiert. Man wühlt tiefer - Papierschnitzel. Dann hat man ES endlich gefunden und wundert sich: Dafür hat man so viel bezahlt? So ein Gefühl überkam einen gestern, als die Herren Nehammer und Kogler ihr großes „Teuerungs-Entlastungspaket“ ablieferten. Nach dem Megaflop mit dem Lebensmittelpreis-Gipfel am Montag sah sich die türkis-grüne Auslaufkoalition, die wohl nur noch durch die gemeinsame Angst vor Neuwahlen zusammengehalten wird, genötigt, ein Packerl zu fabrizieren. Und so erklärten uns der Bundeskanzler und sein Vize, während sie das Paket vor den laufenden Kameras auspackten, bekannt wortreich, welche Segnungen uns nun erwarten. Da war manches dabei, was ganz gut klingt. Aber genug? Nein, ein viel zu dünnes Preispaket wurde hier feierlich geöffnet, eines, in dem viel zu viel fehlt!