Hohenems freut sich über ein sattes Plus

Plus, trotz reger Investitionstätigkeit

Dass die Grafenstadt ein sattes Plus schrieb, ist umso bemerkenswerter, wenn man sich die rege Investitionstätigkeit vor Augen führt: Insgesamt 7,25 Millionen wurden 2022 in den Ausbau der städtischen Infrastruktur gesteckt. Das entspricht immerhin 15,8 Prozent des Gesamtbudgets - eine Investitionsquote, von der viele Kommunen in Vorarlberg nur träumen können. 2,1 Mio. Euro flossen in die neue städtische Tiefgarage, 1,34 Millionen in den Neubau der Kinderbetreuung Rheinhof und das neue Rathaus hat das Budget im Vorjahr mit 654.000 Euro belastet.