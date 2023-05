Teuerung: Regierung erhöht Druck auf Energieriesen

Was bereits durchgesickert ist: Nach Informationen der „Krone“ will man dafür sorgen, dass Energiekonzerne die günstigeren Großhandelspreise an die Kunden weitergeben. Ein „Stromrabatt per Gesetz“ soll her. Offenbar droht die Bundesregierung mit dem Abschöpfen von Übergewinnen, sofern die Energiepreise nicht gesenkt werden. ​Auch bei Lebensmittel-Preisen will man Maßnahmen setzen, allerdings setzt man hier lediglich auf Transparenz und Kontrolle - so soll etwa die Kartellbehörde gestärkt werden.