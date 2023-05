Aufgeweckte Regierung | Kümmerliche Putin-Parade

Kümmerliche Putin-Parade. Er hat schon bessere Tage erlebt, der russische Kriegsherr, vor allem bessere Feiertage. Der 9. Mai - der große Heldentag in Russland, bisher stets mit Superheld Wladimir Putin an der Spitze. Gestern fiel dieser Feiertag mehr als kümmerlich aus. Denn die traditionelle Militärparade zum 78. Jahrestag des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland wurde zur peinlichen Putin Show. Ein einziger armseliger T-34-Panzer wurde aufgeboten. Oder besser gesagt: War wohl nur aufbietbar. Die übliche Flugshow wurde gleich ganz abgesagt. Man geht davon aus, dass die russische Armee bereits am Zahnfleisch daherkommt. Was tun also mit dem so erfolglosen Kriegsherrn, der die Ukraine in wenigen Tagen einnehmen wollte? „Kann man mit ihm noch reden? Kann man mit einem Staatschef überhaupt noch vernünftig reden, geschweige denn verhandeln, der an seinem Nationalfeiertag 25 Raketen auf das Nachbarland abfeuern lässt; der bei seinem Angriffskrieg in der Ukraine die Verantwortung für ein Kriegsverbrechen nach dem anderen trägt; und der sich dann beschwert, dass ihm überall ,Russophobie´ (Angststörung bis zu Hass) entgegenschlägt?“, fragt sich - rhetorisch - „Krone“-Außenpolitikexperte Kurt Seinitz in seinem heutigen Kommentar. Schließlich sieht er das Auftreten des Kreml-Herrschers am gestrigen Feiertag als neuen Beweis „der blinden Ukraine-Besessenheit Putins“. Und diese stelle den Westen vor die Problematik, welcher Grad an Niederlage notwendig sei, damit ihm doch noch die Augen aufgehen. Ja, offensichtlich ist der Grad an Niederlage trotz der kümmerlichen Parade noch nicht tief genug…