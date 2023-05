Wo der Straßenverkehr in NÖ zum Problem wird

Die Verkehrssicherheit rückt in diesem Monat wieder verstärkt in den Fokus. Unter anderem wurden ja etwa die Strafen für Handy am Steuer ab 1. Mai angehoben. Gleichzeitig startet der Verkehrsclub (VCÖ) eine Initiative zur Verkehrsberuhigung in den Gemeinden. Denn jeder zweite Autounfall mit Personenschaden in Niederösterreich ereignet sich, wie berichtet, im Ortsgebiet.