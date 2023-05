Kogler befördert Kärntner Grünen-Chefin Voglauer

Bundessprecher Werner Kogler präsentierte die 42-jährige Kärntner Slowenin und Biobäuerin als beste Besetzung des Postens, der seit Langem vakant war. Sie werde sich mit „Engagement, Herz und Hirn“ einbringen. Jene Zuversicht, die Voglauer bereits am Wahlabend in Kärnten am 5. März - trotz des verpassten Einzugs in den Kärntner Landtag - versprüht habe, sei genau das, was auch das Generalsekretariat benötige. Ihre starke Stimme werde den Gegensatz bilden zum derzeitigen „Plärren in der politischen Arena“.