Start in Heimat statt bei der Tour de France

„Mit einem Fakt, der wohl nicht vielen bewusst ist, untermauerte gestern mit Thomas Pupp der neue Direktor der Tour of Austria, welchen Stellenwert die Rad-Landesrundfahrt eigentlich hat. Denn vor den Absagen in den letzten drei Jahren hatte das Rennen von 1949 bis 2019 durchgehen stattgefunden. „Bei keiner anderen größeren Veranstaltung war das der Fall“, so Pupp.