Räuber sprühte hilfloses Opfer völlig ein

Zum schweren Raub kam es am Montag gegen 0.35 Uhr in der Körnerstraße in Linz. Der Angreifer stand plötzlich vor der 57-jährigen Fußgängerin aus Linz und forderte mit ausländischem Akzent: „Geld!“ Er sagte sonst nichts und zückte im selben Augenblick einen Pfefferspray und zielte damit seinem Opfer direkt ins Gesicht. Er sprühte die 57-Jährige ein. Sie stürzte und verletzte sich dabei. Doch das war für den Räuber kein Grund, aufzuhören: Noch während das Opfer bereits am Boden lag, sprühte der Täter weiterhin Pfefferspray Richtung Gesicht der Frau. Anschließend flüchtete er mit der Handtasche Richtung Weißenwolffstraße. Darin befanden sich nur einige, wenige Euro, das Handy und die Schlüssel, dazu einige Papiere.