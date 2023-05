Totalschaden und zwei Verletzte nach Kollision

Ein 27-jähriger Mann lenkte am Sonntag gegen 18.20 Uhr seinen Pkw im Ortsgebiet von Mettmach auf dem Passionsweg und wollte in weiterer Folge nach links auf die Wildenauer Straße in Richtung Wildenau abbiegen. Bei der Kreuzung Passionsstraße mit der Wildenauerstraße dürfte der Lenker den aus Richtung Wildenau kommenden Pkw, gelenkt von einem 29-jährigen Mann übersehen haben. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge rechtwinkelig zusammen.