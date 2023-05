Unfall bei Biker-Treffen: Zwei Schwerverletzte

Etwa 20 junge Biker trafen sich am Sonntag auf einem Parkplatz in Eberstalzell, um dort diverse Motorrad-Stunts auszuführen. Diese Treffen finden beinahe wöchentlich statt. Dabei fuhr ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit seinem Motorrad auf dem Parkplatz in östliche Richtung. Gleichzeitig lenkte ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck sein Motorrad in die entgegengesetzte Richtung.