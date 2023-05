Surreales Ereignis | Kickl gewinnt

Surreales Ereignis. Nein, dafür interessiere ich mich gar nicht - und dann schaut man doch hin. Selbst restlos überzeugte Republikaner können sich dem Sog so eines Großereignisses wie der Krönung von King Charles III nur schwer gänzlich entziehen. Noch dazu, wo die letzte britische Krönung auch schon wieder 70 Jahre zurückliegt. Und so berichten wir heute in der „Krone“ auch umfangreich über die Krönung in London. Über den dabei ein wenig blässlich wirkenden König, der während der Zeremonie nur einmal lächelte. Über die umso strahlendere Königin Camilla. Über Prinz Harry am Abstellgleis und den in Ungnade gefallenen Prinzen Andrew in der Robe der Ritter des Hosenbandordens. „Krone“-Grenzgänger Mark Perry, mit britischer und österreichischer Staatsbürgerschaft ausgestattet, schreibt, dass Charles die Hoffnung auf eine bessere (Um-)Welt aufkeimen lässt. Und unser „Krone“-Team in London, Clara Milena Steiner, Jörg Schwaiger und Markus Wenzel, findet: „Ganz egal, ob man die Royals anhimmelt oder belächelt - dass die Krönung von König Charles III ein historisches Ereignis ist, kann niemand leugnen.“ Was zähle, meint das Trio, sei „das Gemeinsame, der König, ein wenig Surrealität, bevor morgen wieder alles so ist wie immer.“ Stimmt - und auch wieder nicht so ganz: Denn die Krönungs-Nachfeierlichkeiten dauern noch an. Aber danach…