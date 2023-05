Mit 14 Jahren als Cheerleaderin in der Welt-Elite

Da muss man erst in die Vereinigten Staaten, um als Cheerleaderin zu Ehren zu kommen - genau das tat Zoe Fidler. Die 14-Jährige trat bei den Weltmeisterschaften in Orlando in Florida an - mit vollem Erfolg: In ihrer Alterskategorie holte sich die akrobatische Weinviertlerin in Florida nun die Goldmedaille.