Bub (9) soll von Männer-Trio bedroht worden sein

Ein Neunjähriger aus dem Bezirk Braunau verließ am Donnerstag gegen 15.55 Uhr ein Geschäft in der Salzburger Straße in Braunau. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich drei bislang unbekannte Männer im Bereich des Parkplatzes vor dem Geschäft auf. Plötzlich zog einer der drei Täter aus einer blauen Plastiktüte eine Waffe und richtete sie in Richtung des Jungen. Zudem hatten die Täter noch zwei Messer in den Plastiktaschen. Der Neunjährige ergriff die Flucht und die Männer verfolgten ihn von der Salzburger Straße in Richtung Fleschenfeldstraße. Dann ließen sie von ihm ab. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.