Jaqueline (14) ist seit zwei Wochen verschwunden

Die 14-jährige Jaqueline ist deutsche Staatsbürgerin. Sie ist seit dem 23. April aus einer Sozialeinrichtung in Leonstein abgängig. Die Jugendliche war von einem Wochenendbesuch bei ihrer Mutter nicht zurückgekehrt und war zuletzt am 23. April am Bahnhof in Linz gesehen. Mögliche Aufenthaltsorte sind Linz und Wien.