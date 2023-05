Methusalem-Mobil: Dieses Auto soll 50 Jahre halten

Im Schnitt werden Autos rund 20 Jahre alt, bevor sie in die Schrottpresse wandern. Um diese soll der Evolution Space noch über viele Jahrzehnte hinweg einen Bogen machen. Damit Mobilität nachhaltiger wird, sollen Pkw künftig deutlich länger als heute halten. Doch 50 Jahre? Diesen Superlativ stellt zumindest die Evolution GmbH für ihr in Entwicklung befindliches E-Auto mit Range Extender in Aussicht.