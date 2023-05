Lustenaus Samba-Boy träumt von Deutschland

Alles außer Tormann

Mit seiner Dynamik auf der rechten Außenbahn ist er ein wichtiger Baustein im Spiel der Lustenauer. „Ich kann aber auf jeder Position spielen, wenn es der Trainer will. Außer vielleicht Tormann“, beschreibt er seine universellen Qualitäten. Fünf Tore und sechs Assists zeugen von seiner Offensivstärke. „Es ist eine Supersaison für mich“, bestätigt „Andi“. Der Vertrag in Lustenau läuft noch bis Juni 2024. „Mein großes Ziel ist es, in Deutschland zu spielen.“