SV Ried gegen Austria Lustenau ab 17 Uhr LIVE

Lustenau hat nach drei Siegen in den bisherigen vier Runden bereits elf Punkte Vorsprung auf Ried und würde mit einem weiteren Erfolg mit 14 Zählern plus in die letzten fünf Runden gehen. „Auch wenn es für manche schon sicher scheint, wir haben immer noch einen Weg vor uns“, forderte Lustenaus Trainer Markus Mader weiter volle Konzentration.