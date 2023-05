Erstmals ist ein Tiroler Schutzwald in Frauenhand

Eva-Maria Kirschner ist in 140 Jahren die erste Waldaufseherin in Tirol. Mit 24 Kollegen ist sie derzeit für unsere „grüne Lebensversicherung“ in Rotholz in Ausbildung. Anlässlich der „Woche des Schutzwaldes“ gaben Verantwortliche des Landes einen Einblick in aktuelle Herausforderungen.