Alkolenker kracht gegen Pkw, drei Verletzte

Gegen 22.30 Uhr war der Kärntner am Dienstag auf der B54 von Hirnsdorf kommend in Richtung Gleisdorf unterwegs. In Pischelsdorf geriet der Fahrer eines Pritschenwagens auf die Gegenfahrbahn, wo er gegen einen entgegenkommenden Pkw krachte. Die beiden Insassen des Pkw (51 und 44 Jahre alt) konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien, mussten aber mit Verletzungen ins LKH Hartberg gebracht werden.